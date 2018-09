Hoofdconducteur hoopt dat treinpersoneel drama Oss kan verwerken: 'Als dat überhaupt kan'

Drama Oss ook gevolgen voor België: honderd stints teruggeroe­pen

21:11 OSS - De fabrikant van de stint, die vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, laat alle voertuigen die in gebruik zijn controleren. In België worden er een tachtig- tot honderdtal karretjes teruggeroepen. In Nederland gaat het over zo'n 3.500 stints. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk.