Hoop grond gestort tegen hardnekkige 'kadaverlucht' op bedrijventerrein Oss

Bijna Come Out & Play: 'Een lief, aaibaar festival'

17:38 Do 24 mei: Hoe doen ze dat toch? Ik vraag het me ieder jaar weer af als Come Out & Play nadert. Een gratis festival, met zo’n dertig acts en steevast duizenden bezoekers. Zonder dreigende hekken en strenge ticketcontroleurs blijft het buiten speel festival in het Jan Cunenpark een heerlijk ‘vrij’ feestje.