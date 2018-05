Horecanieuws: H32 stopt met winkel en bezorgen en opent ‘biergarten’ met doe-het-zelf tapwand

Gat Van Luijk in hartje Oss wordt steeds dieper

10:46 OSS - Op de plek waar Résidence Luijk moet verrijzen, tegenover het centraal station van Oss, zakken de graafmachines steeds verder de grond in. Nadat eerst met behulp van een speciale techniek een waterdichte wand in de grond is gegoten, is nu het zand uit de aldus gecreëerde bak geschept.