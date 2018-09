Horzak is dit jaar hofleverancier van nominaties voor het mooiste gebouw van Oss

Burgemees­ter Buijs twijfelt over woningslui­ting na wapen­vondst

11 september OSS - Burgemeester Wobine Buijs van Oss is er nog niet over uit of ze haar collega's uit Breda, Tilburg en Roosendaal gaat steunen in hun streven om woningen te kunnen sluiten waar wapens worden aangetroffen. Tot op heden mogen burgemeesters alleen tot sluiting overgaan als er drugs worden gevonden.