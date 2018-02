House-hippie Oss moet indianenkamp afbreken en vertrekken

Max Verstappen welkom maar niet verwacht bij première Formule 1 Show in Oss

1 februari OSS/UDEN - De nieuwe theatershow over Formule 1 beleeft maandag 19 februari zijn landelijke première in De Lievekamp in Oss. Op 2 mei is het het programma met de populaire tv-commentatoren Olav Mol en Jack Plooij te zien in Markant Uden.