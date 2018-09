Huifbed: een super-de-luxe-hangmat op een ponyrug

OIJEN - Het Huifbed is een stichting die gehandicapten rondrijdt in een huifbed. Die hebben daar op allerlei manieren baat bij. Toch vergoedt de verzekaar het niet.

Een huifbed is een soort hangmat-de-luxe. Het gemak en de ontspanning van in een doek liggen, maar dan met een liefdevolle massage van twee paar paardenheupen. Of eigenlijk zijn het pony's, en ze zijn niet vóór de kar gespannen, maar lopen eronder. En daardoor lig je dus tegen die sterke ruggen aan, die je zachtjes van links naar rechts schommelen. ,,Bij sommige gebruikers zie je bijvoorbeeld dat de spasmen een heel eind afnemen'', vertelt Huifbed-voorzitter Jan van Erp. ,,Bij een ander is het weer heel gunstig voor de darmwerking die door de beweging in gang gezet wordt. En andere mensen zie je echt opleven. Ze voelen de bewegingen, ze ruiken de dieren, ze horen ze, dat doet wat met hen."

Schommelen

Zo ook Has, die 44 jaar is en in Berghem woont. Hij kan niets: niet praten, niet lopen, niet eten. ,,Hij doet niks'', vat zijn vader Jan Paashuis het samen. ,,Ik heb nooit gemerkt dat het hem iets uitmaakt als ik bij hem kom. Of als ik weer wegga. Maar als hij uit het huifbed komt, dan breekt ie als het ware zijn rolstoel af. Dan zit ie maar te schommelen. Hij vindt het geweldig.''

Jan rijdt al 18 jaar elke maandag met zijn zoon naar de boerderij in Oijen. ,,Ik snap niet dat niet meer ouwelui dat doen voor hun kinderen. Ja het kost wel iets, maar nou niet bepaald dat je ervan achterover slaat.''

Een rit van een half uurtje kost 7,50 euro. Jan van Erp verklaart die kosten: ,,Wij zijn allemaal vrijwilligers, maar we huren de bak van de manege, en de pony's. En er zijn natuurlijk meer kosten. Er wordt niets vergoed vanuit de verzekering of de gemeente, want hoewel wij het in de praktijk elke keer weer meemaken, is het niet wetenschappelijk bewezen dat dit werkt. Gelukkig hebben we sponsors. Zometeen gaan we een medewerker van assurantiekantoor GHW uit Nijmegen een rondje laten rijden. Ze hebben een nieuw ligdoek gesponsord en een luifel voor over de kar.''

Twintig jaar