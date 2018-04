Huurverlaging voor 2200 huurders Mooiland, verhoging voor 3200 huishoudens

Mooiland heeft in de omgeving van Oss vooral woningbezit in de dorpen. In totaal gaat het om zo'n 5500 huizen in Noordoost-Brabant en de gemeente Gennep (Limburg). Veruit de meeste woningen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen beneden de 41.000 euro per jaar. Zij krijgen te maken met een meevaller van gemiddeld 25 euro per maand dan wel met een huurverhoging van maximaal 3 procent.