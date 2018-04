Iedereen kan 'Dansen met Cor' in Oss: 'ge lacht oew eigen kapot'

VIDEO 'Onvermijde­lijk dat VDG de regie overneemt in coalitie­vor­ming Oss'

16 april OSS - Nu er geen coalitie komt van SP en VDG, neemt die laatste partij de regie over in Oss. Onvermijdelijk, zegt BD-verslaggever Peter van Erp. ,,Want zonder VDG zijn de opties voor de SP zeer beperkt."