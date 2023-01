‘Ik beleefde het moment dat hij besefte dat de was van de vleugels smolt’

Chauffeur over ongeval waarbij vriend overleed: ‘Ik ben geen snelheids­dui­vel’

ARNHEM – ,,Het gaat niet goed met mij. Ik heb het allemaal nog geen plek kunnen geven”, vertelde een 28-jarige Bosschenaar de rechters woensdag in tranen. ,,Maar Mikes ouders en zusjes hebben het nog veel zwaarder. Hun hele leven is veranderd en ik voel me daar schuldig over.”

