Ik zou haar het liefst in mijn nestje houden

Duizenden erectiepil­len, grote hoeveelhe­den drugs en chemica­liën gevonden in garagebox in Nistelrode

NISTELRODE – Grote hoeveelheden harddrugs, duizenden erectiepillen, chemicaliën en vele materialen zoals ketels om een drugslab in te richten. Het lag allemaal in een garagebox aan de Loo in Nistelrode. Bij een controle heeft de politie het dinsdagmiddag in beslag genomen.