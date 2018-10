Illegale sigarettenfabriek met miljoenen sigaretten opgerold in Lithoijen

UPDATELITHOIJEN - De opsporingsdienst van de Belastingdienst, FIOD, heeft woensdag een illegale sigarettenfabriek in Lithoijen opgerold. In een loods werd een productielijn aangetroffen, evenals miljoenen kant en klare sigaretten. Daarnaast werden zeven Oekraïners aangehouden.

Tijdens de inval stonden de productiemachines uit, maar volgens de FIOD was meer dan duidelijk dat de machines veel in gebruik waren geweest. Ze waren namelijk gevuld met verpakkingsmateriaal, tabak en filters.

De tabak werd in dozen aangeleverd bij de fabriek. Door een groot aantal lege dozen in de loods vermoedt de FIOD dat minimaal 4500 kilo tabak is verwerkt. Er stonden nog veel dozen vol tabak klaar om verwerkt te worden. Hoeveel precies kon een woordvoerder van de FIOD niet aangeven.

In de fabriek lagen een 1 miljoen sigaretten klaar. In de loods naast de fabriek stonden nog eens 7 miljoen sigaretten klaar voor verkoop. Alle deze sigaretten worden vernietigd.

De FIOD heeft zeven Oekraïners aangehouden die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk waren. In de loodsen hadden deze mensen hun eigen slaap- en woonplekken.

Afgelegen

Volgens de woordvoerder is de opsporingsdienst de hele dag bezig geweest in de loodsen. De inval begon 's ochtends al. Hoe de fabriek opgespoord is, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook de plaats van de loodsen bleef onbekend, maar: ,,Ze lagen afgelegen, niet in het dorp zelf".

In juni deed de FIOD ook een inval in een loods in Velddriel. Ook daar werden illegale sigaretten gevonden, net als spullen om drugs te produceren. Alles bij elkaar had de 'inboedel' en straatwaarde van enkele miljoenen.

In mei werd een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Bergen op Zoom, nadat daar brand was uitgebroken.