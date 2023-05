In de race voor Nederlandse Portretprijs: ‘Na drie dagen bekeek ik het en dacht ik: já, het heeft wel iets’

Sluiting Het Hooghuis is failliet voor kleinscha­lig onderwijs in de regio: ‘Hoop voor mijn dochter is vervlogen’

HEESCH - De sluiting van Het Hooghuis in Heesch zou het failliet betekenen van kleinschalig voorgezet onderwijs in de regio. SP Bernheze komt zaterdag in actie en vraagt Heeschenaren zich aan te sluiten. Zij vinden het vooral héél erg jammer en een groot verlies voor het dorp.