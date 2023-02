In honderdduizend stukjes naar het zuiden: het Haagse theater is nu écht van Oss

Stichter van brand waarbij kat in Oss om het leven kwam mag proces in vrijheid afwachten

DEN BOSCH/OSS - Hij zat in een psychose toen hij zijn flatwoning in Oss in brand stak, aldus zijn advocaat. Maar intussen gaat het een stuk beter met hem en wil hij zijn doodzieke vader steunen. De rechtbank gaat schoorvoetend akkoord.