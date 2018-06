In Oss doodgeschoten man is 30–jarige Peter Netten, schutter voortvluchtig

UPDATEOSS – De man die zondagnacht is doodgeschoten voor het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, is de 30–jarige Ossenaar Peter Netten. Dat bevestigen meerdere betrouwbare bronnen tegenover het Brabants Dagblad . De politie is volop bezig met het onderzoek, de schutter is nog voortvluchtig.

De 30-jarige Netten overleed op straat aan zijn verwondingen toen de hulpdiensten ter plekke waren.

Een bekende van Netten was erbij vlak nadat de schoten werden gelost. Hij is te aangeslagen om nu te reageren.

Achtergronden en motief

Vanwege de ernst van de zaak is een Team Grootschalige Opsporing opgezet. Onder leiding van een officier van justitie onderzoekt een rechercheteam de dood van de Ossenaar.

,,Het is belangrijk dat we duidelijk krijgen wat er zich heeft afgespeeld", laat een woordvoerder weten. ,,We kijken naar zijn achtergronden en naar een mogelijk motief. Uiteraard zijn we in gesprek met mensen uit zijn omgeving."

Gespannen sfeer

Op de plek van de schietpartij is nog altijd een groot sporenonderzoek bezig. Specialisten van de politie doorzoeken de omgeving voor aanwijzingen. ,,Dit onderzoek neemt veel tijd in beslag en kan nog ettelijke uren duren", legt de woordvoerder uit. ,,Er wordt zeer nauwkeurig gezocht naar sporen."

Na de dood van Netten heerste er een zeer gespannen sfeer bij het woonwagenkampje. Tientallen mensen stonden op straat en gedroegen zich erg luidruchtig. Ook kwamen er bewoners van het woonwagenkamp poolshoogte nemen.

,,We begrijpen dat de emoties op zo'n moment hoog oplopen", zei politiewoordvoerder Manon van der Heijden ter plekke tegen onze verslaggever. ,,We hebben extra personeel ingezet om de situatie onder controle te houden. We hebben zoveel mogelijk ruimte gegeven voor emoties."

Uitgebrande auto

Eerder in de nacht werd een uitgebrande auto aangetroffen op de Berghemseweg in Oss. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat dit verband houdt met de schietpartij. ,,We nemen dit uiteraard wel mee in het onderzoek."

Getuigen van de schietpartij worden verzocht zich te melden bij de politie.