In Oss draaiden alleen maar nette films

Nationale bobybuild-ti­tel verrassing na verkeerson­ge­luk: 'Alles of niets, dacht ik'

20:45 OSS - Lange tijd was het onzeker of Ineke Willems het NK bodybuilden zou halen. De 32-jarige Osse werd in april met haar fiets geschept door een auto. Een gekneusde ribbenkast, beschadigde kniebanden en beschadigde zenuw in haar voet hielden haar acht weken aan het bed gekluisterd. ,,Het eerste wat ik dacht was: shit, daar gaat mijn trainingsschema", herinnert ze zich van het ongeluk.