In Schaijk doodgeschoten man is autosloper Henk Baum (51) uit Nistelrode

Video Man doodgeschoten in auto in Schaijk, gevonden door twee tieners op de fiets

18:10 SCHAIJK - Onder een ecoduct aan de Rijksweg in Schaijk is donderdagmiddag rond 15.00 uur een man doodgeschoten. Hij zat in een auto, die geparkeerd stond op de parallelweg. Bij aankomst van de eerste hulpdiensten was de man nog zwaargewond. Medische hulp kon echter niet baten. Het slachtoffer overleed vrij snel daarna.