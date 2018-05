Inbrekersbende stal voor tienduizenden euro's aan speelgoed en parfum in Oss

BESCHOUWING Kritiek op 'schijnopen­heid' van onderhande­laars Oss zwelt aan

11:10 OSS - Als enige gemeente in heel Noordoost-Brabant heeft Oss nog geen nieuwe coalitie. De manier waarop VDG, CDA, VVD en Beter Oss over zo'n verbond onderhandelen, roept ondertussen steeds meer kritiek op. Van de beloofde openheid komt in de praktijk weinig terecht.