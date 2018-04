Inval kampje Oss leverde politie heel wat op, maar ging het volgens de regels?

12 jaar voor Armen P., dader van dodelijke steekpar­tij in Oss

16:03 OSS/DEN BOSCH - De 26-jarige Armen P. moet 12 jaar de cel in voor het doodsteken van Marek Skonieczny en de mishandeling van zijn ex in Oss. Dat kreeg hij deze woensdag van de rechtbank in Den Bosch te horen. De rechter veroordeelt hem niet voor moord, maar voor doodslag. Er was 18 jaar tegen hem geëist door de officier van justitie.