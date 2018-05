Is er leven na de dood? Gerard (35) uit Oss maakt indruk met bijzonder verhaal op Radio 538

Aandacht voor verzet tijdens dodenher­den­king Ma­ren-Kes­sel

4 mei MAREN-KESSEL - Verzet is het thema van de dodenherdenking dit jaar. "Ik ben 2 minuten stil. Om te herdenken wat er is gebeurd. Om me ertegen te verzetten dat ik vergeet wat mensen elkaar in de Tweede Wereldoorlog aangedaan hebben. En om de burgerslachtoffers uit de voormalige gemeente Lith te herdenken", aldus Maurice Hanegraaf, voorzitter Oranjecomité Maren-Kessel en 't Wild.