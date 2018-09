Jan Tompe is van Oss, het 'Bruurke' van Megen

Kunstenaar Joep van Lieshout, zelf ook niet de eerste de beste, kreeg vorige week hoog bezoek in zijn Rotterdamse werkplaats. De Amerikaanse rapper Kanye West kwam een dagje praten in het atelier van 'de Brabantse kunstenaar', aldus het Brabants Dagblad. De NRC schreef ook over het bezoek en plaatste Van Lieshout in Rotterdam. Van wie is de spraakmakende Van Lieshout eigenlijk? Hij werd geboren in Ravenstein (1963), zat in Oss op school maar woont en werkt sinds jaar en dag in Rotterdam. Beide kranten hebben dus gelijk.