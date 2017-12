Je laatste kerst in het hospice

OSS - Hoe vier je Kerstmis als je weet dat dit je laatste is? Kun je er dan van genieten? Of is er vooral verdriet?

Koos van der Lee (76) uit Oss woont sinds vijf weken in Hospice Oase in Oss. Hij is ernstig ziek en weet dat hij niet héél lang meer heeft. Het is eerste kerstdag, vier uur 's middags in Hospice Oase. De vrijwilligers doen hun best de bewoners toch een fijne kerst te bezorgen. Koos van der Lee en zijn ex-vrouw Nellie Hendriks, die dagelijks langskomt, aten net hun kerstdiner in de woonkamer. Koos: ,,Het was héérlijk. Ik heb veel meer gegeten dan ik van tevoren had verwacht. De zorg is hier fantastisch. Prachtig dat mensen dat voor je doen."

Hij genoot van het eten, maar verder heeft hij niet zoveel met kerst. Nooit gehad. Hij haalt zijn schouders op: ,,Dus dat dit mijn laatste kerst is, dat doet me niet zoveel. Je beseft hier gewoon bij alles dat het de laatste keer is. Dat is moeilijk."

Bang voor de dood is hij niet. ,,Nee, bang ben ik niet. Dat is het niet. Het is meer het verdriet dat je afscheid moet nemen van alles."

Gelukkig kan hij hier in het hospice óók intens genieten van kleine dingen. Twee weken geleden, toen het zo sneeuwde, toen is hij, héél even maar, buiten gaan zitten. Om de sneeuwvlokken in zijn gezicht te voelen. ,,Héérlijk."