‘Je moet me beloven dat je het nooit in een van je verhalen zult opschrijven’, zei hij op bankje aan de Waal

kerstverhaal,,Ik wil je iets vertellen, maar je moet me beloven dat je het nooit in een van je verhalen zult opschrijven”, zei mijn toenmalige geliefde tegen me op een ijskoude nacht in december, precies een jaar geleden. We zaten hand in hand - handschoen in handschoen - op dit bankje aan de Waal.