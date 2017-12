'Wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg op sociale media'

Waarom ze niet aan de borrel is? Ze trekt haar fronsende gezicht. Wat een vraag! "Heb ik helemaal geen tijd voor. Woensdagavond debat over eigen risico, heb ik zelf aangevraagd en moet ik nog voorbereiden."

Waardeert de traditie

Terwijl deze dinsdag op het plein van het Tweede Kamergebouw pers en politiek de vers gepresenteerde miljoenennota wegspoelen met wijn, gaat Lilian Marijnissen de roltrap op, richting de SP-afdeling.

Genoeg theater voor vandaag. Poes, pas, Prinsjesdag. Ze waardeert de traditie, maar met enige terughoudendheid. Geen hoedje bijvoorbeeld. "'Waarom niet?' is de meestgestelde vraag - zelfs bij de NOS, hè."

Uitzicht op Binnenhof

Op haar kamer, met uitzicht op het Binnenhof, vallen twee zaken op. Prominent die foto van de SP'ers van het eerste uur, Remi Poppe en haar pa Jan Marijnissen. En in de hoek actiefoto's van de strijd in de zorg. Haar strijd, bijvoorbeeld tegen het eigen risico, die zelfs in de vorm van een broche de revers van haar jasje heeft gehaald.

Ze had het, toen ze eind vorig jaar werd gepresenteerd als de nummer drie op de SP-kieslijst, al aangekondigd: het actievoeren zal ook als Kamerlid doorgaan. Dus sleepte ze krap na haar aantreden als SP-woordvoerder 'zorg' al een verzorgende mee die ontslagen was in een verpleeghuis. "Het leek me goed meteen duidelijk te maken dat het om mensen als Maria gaat. Door haar mee te nemen, wordt zo'n debat veel concreter." Het was haar debuutrede, haar maidenspeech. Niet dat ze daar nou wakker van heeft gelegen. Maar perfectionistisch is ze ook, had ze al opgebiecht.

Verpleeghuiszorg

"Je merkt dat de druk er meteen op zit. Een meerderheid van de partijen had aangegeven meer geld te willen vrijmaken voor de verpleeghuiszorg. Ik dacht: ik dien een motie in, dan kunnen we dat meteen regelen. Juist de zomer, met een krappe personeelsbezetting, is een helse periode in de verpleeghuizen."

Het werd haar diepe duik in de Haagse werkelijkheid. Motie weggestemd. Maar een week later komt minister Dijsselbloem van Financiën met de mededeling dat er tóch extra geld komt voor de verpleeghuiszorg. "Ik ben echt niet naïef, weet dat het soms zo werkt. Laat dan het resultaat maar tellen."

Ze staat op, loopt naar de kast en komt terug met een stapel uitnodigingen. Voor congressen, netwerkborrels, rondetafelgesprekken. Ze bedankt meestal vriendelijk, wil vooral zelf de regie voeren. "Het is echt ongelooflijk wie er allemaal iets van je wil als je Kamerlid bent. Je kunt de hele dag met lobbyisten of belangengroepen aan tafel zitten." Ze kiest liever zelf met wie ze praat, of gaat een dag mee op de ambulance. "Daar leer ik honderd keer meer van dan van een gesprek hier aan het bureau."

Bos

Dat je mensen teleurstelt, kleeft kennelijk aan haar nieuwe rol als volksvertegenwoordiger. Kijk maar in haar mailbox of op sociale media. "Wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg ... We strijden als SP voor het afschaffen van het eigen risico. Maar we hebben veertien zetels in een Kamer van honderdvijftig. Zolang er geen meerderheid voor is, houden we partijen als CDA en ChristenUnie aan hun verkiezingsprogramma, waarin ze hebben staan dat het risico omlaag moet."

De waan van de dag is haar nog het meest tegengevallen. "Je weet dat het zo werkt, maar het frustreert toch. Je vraagt een debat aan over het verlagen van het eigen risico. Komt met goede argumenten, er is een Kamermeerderheid voor, maar dan word je nog het bos ingestuurd." Ze ziet het - om maar eens een groot woord te gebruiken - als haar taak daartegen ten strijde te trekken. "Dat politiek gekonkel, dat voedt het cynisme van mensen, dat vergroot de kloof alleen maar." Dus als ze kan aanschuiven bij Pauw, Nieuwsuur of WNL Op Zondag zal ze niet twijfelen. "Daarmee houd je de druk erop." Als op zaterdag de SP-afdeling de wijken in trekt, loopt ze ook mee.