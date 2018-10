Jetten: Kok stond voor het compromis

VIDEO Auto brandt uit vlakbij voordeur woning aan Gezellehof in Oss

8:55 OSS - Een woning aan het Gezellehof in Oss is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd geraakt door een autobrand. Rond 3.40 uur vloog de auto, die voor de garage van het huis geparkeerd stond, in brand. Al snel sloegen de vlammen over op het pand.