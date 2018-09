Jeugd-tbs voor 'brutale overval' op Domino's pizza in Oss

Fabrikant contro­leert alle 3500 Stints na ongeluk in Oss

9:39 OSS - De fabrikant van de Stint, die vorige week betrokken was bij het ongeval op het spoor in Oss, laat alle 3500 voertuigen die in gebruik zijn controleren. Het bedrijf doet dat in afwachting van onderzoek naar het ongeluk.