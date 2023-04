John (52) is ongeneeslijk ziek: ‘Fijn dit interview, is straks mooi voor het plakboek van onze jongens’

Vernieuwd HC Den Bosch trekt een lange neus naar criticas­ters na zwaarbe­voch­ten winst EHL: ‘We waren al afgeschre­ven’

Er zal vast en zeker ergens in de wereld een clubteam te vinden zijn dat nóg dominanter is dan de hockeysters van HC Den Bosch al twee decennia, maar daarvoor moet wel naar een naald in de hooiberg worden gezocht. Maandag kwam er nóg een trofee in de uitpuilende Bossche prijzenkast.