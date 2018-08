Jonge Ossenaar stroomt van TOP en NEC door naar PSV TV: 'Mooie transfer'

De stap naar een team in de Eredivisie past in de stormachtige loopbaan van Van Essen. Hij meldde zich als 15-jarige jongen bij toen nog FC Oss met de vraag of hij een clubkanaal op mocht starten. De Ossenaar gebruikte de vrijheid die hij kreeg om TOP Oss TV op een hoger niveau te brengen.

Het originele 'Tinder-filmpje' dat Van Essen in juni maakte om de komst van Bryan Smeets aan te kondigen, maakte indruk. In de reacties eronder lonkte de jonge maker al naar een telefoontje van het communicatieteam van PSV. De rest is inmiddels historie voor de Ossenaar, die ook opdook voor de camera's van NEC in Nijmegen.

(Tekst loopt door onder het filmpje)

'Talent'

Bij TOP Oss zullen ze hem missen, zegt woordvoerder Bart van Grinsven. ,,Deze mooie transfer is Damian ontzettend gegund. Hij barst van het talent, hij is betrokken én enorm gedreven. Als ik voorspel dat-ie het nog ver zal schoppen, trap ik eigenlijk een open deur in. Toch doe ik het.”

Na de duels met Jong PSV en SC Cambuur zal Van Essen de interviews nog verzorgen, maar daarna geeft hij het stokje over aan Lars Bergers. Van Grinsven: ,,Lars is een 26-jarige Communicatie, Multimedia en Design-student uit Nijmegen. Een echte voetbalgek die niet op z’n mondje is gevallen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een waardige vervanger is.”

Dankbaar