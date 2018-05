Jongen (15) uit Oss met wapen bedreigd en beroofd, moeder wil daders bereiken met bericht op Facebook

Kermis Ravenstein kleiner dan ooit: 'Voeg maar samen met de vlooien­markt'

11 mei RAVENSTEIN - ,,Diep triest", dat is wat je hoort op en om de Ravensteinse Kermis deze dagen. Zoals op zoveel plaatsen in ons land, is het ook droevig gesteld met de kermis in het Vestingstadje, waar naar schatting nog slecht een derde van het oorspronkelijke kermisterrein in gebruik is.