Jongeren drinken minder alcohol, nu plan voor terugdringen drugsgebruik

Niet alleen voetbal, maar gezellig­heid troef op Mennus Festival

10:19 MAREN KESSEL - Wat begon in 2008 met een handjevol teams en een feestavond in de kantine de voetbalclub met zo'n tachtig bezoekers, is elf jaar later aardig uit de kluiten gewassen. In deze groeide het Mennus Festival in Maren Kessel uit tot een groot toernooi en een tweedaags festival met duizenden bezoekers.