Justitiemedewerker (48) uit Oss bedreigt man met pistool bij verkeersruzie: taakstraf van 150 uur

De ruzie ontstond in de vroege morgen van 27 oktober vorig jaar op de vluchtstrook langs de A326 bij Wijchen. De Ossenaar, die tot voor kort in Cuijk woonde en medewerker is bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Openbaar Ministerie, wordt kort daarvoor afgesneden bij een rotonde. Even later krijgt hij het aan de stok met de betreffende automobilist, de man uit Mook.