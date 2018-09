Kaan D. gedwongen om op te draaien voor moord Peter Netten? 'Dat is echt bullshit'

Osse Linda van den Bergh lector van Fontys in Den Bosch: 'Weg met de vooroorde­len in het onderwijs'

7:04 OSS/DEN BOSCH - Leerlingen moeten een eerlijke kans krijgen in het onderwijs, wat hun achtergrond ook is. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Maar zijn die kansen in de praktijk ook echt gelijk? Vaak niet, weet orthopedagoge dr. Linda van den Bergh (40) uit Oss.