‘Kan ik een vrouwelijke psychiater krijgen?’, vraagt verdachte van schietpartij bij IrisZorg, ‘met een man kan ik niet praten’

Oss en Zwanenberg zetten deur op een kier voor nieuwe invulling van het Unox-winkeltje

OSS - Bijna vijf jaar na de sluiting is er hoop voor de heropening van het beroemde Unox-winkeltje in Oss. Een nieuwe invulling vinden voor het vervallen pand is weliswaar lastig, maar na verkoop of verhuur niet onmogelijk, denken de gemeente en eigenaar Zwanenberg.

16:01