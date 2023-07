Kees van Geffen keert terug als wethouder in Oss

Moeder (91) en zoon slalommen tussen de voertuigen: ‘Er staan altijd auto’s geparkeerd in de berm’

UDEN - Drie weken is ze binnen gebleven. Antonia van der Heeft- Van Seuren (91) durfde twee dagen geleden voor het eerst weer naar buiten, nadat ze drie weken geleden in haar rolstoel bijna van de sokken werd gereden. In haar eigen straat nog wel, waar de bermen vaak vol staan met geparkeerde auto’s en busjes.