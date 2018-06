Kermis in Maren-Kessel: 'Een stand alone dorpskermis heeft het lastig'

MAREN-KESSEL - De kermis in Maren-Kessel liep de afgelopen jaren danig terug. Dus kwam er een werkgroep om de kermis nieuw leven in te blazen.

,,Meer activiteiten voor het behoud van de kermis in ons dorp". Gerard van Schijndel kondigt een halfuurtje vrij draaien voor de schooljeugd aan op het kermisterrein. Het is hierdoor vanmiddag behoorlijk levendig bij de autoscooters.

,,De terugloop van de kermis is een punt van zorg." Van Schijndel: ,,Daar moet je realistisch in zijn en als werkgroep hopen we de dorpsbewoners te kunnen trekken door inzet van meerdere activiteiten waaronder drie keer een halfuurtje vrij draaien voor de schooljeugd".

Volledig scherm Gezelligheid in Maren-Kessel. © A Steenbekkers

Horecaexploitant Van der Heiden staat voor café De Sleutel op het kermisterrein met botsauto's, een draaimolen en een attracties met grijp- en schuifmachines, schiettent en suikerspinnen. Onder anderen Van Schijndel en Van der Heiden uit Maren-Kessel brachten wat extra activiteiten bij de kermis.

Op vrijdag beleefde de kermis nog een beheerste start met twee sessies masterclass hiphop en een optreden van de Osse zanger Brian Voet. Zaterdagmiddag is er wat meer belangstelling. De jeugd amuseert zich opperbest met enig gedrang om een botswagen te bemachtigen. Klein volk vermaakt zich bij de draaimolen tijdens de eerste sessies 'vrij draaien'. ,,Het eerste half uurtje vrij draaien voor kinderen uit Maren-Kessel is een succes."

Volledig scherm Gezelligheid in Maren-Kessel. © A Steenbekkers

De verwachting van de werkgroep is dat het vanaf later pas wat drukker zal worden met volwassen kermisgangers. "De vorig jaar ingezette verschuiving van de kermisdagen heeft tot op heden onder deze doelgroep nog niet het gewenste resultaat gegeven. Op vrijdag en zaterdag is het voornamelijk de jeugd die belangstelling toont. Wellicht is een heroverweging van dit besluit een eerste onderwerp van gesprek in de evaluatie," meldt hoofdman Swinkels van gilde St Lambertus, die ook deel uitmaakt van de werkgroep.

,,Maar we kunnen dinsdag pas iets zeggen over deze nieuwe opzet. Of er meer animo bestaat voor de extra andere activiteiten op de kermis zoals de kermisloterij op zaterdagavond met zanger Frank Hoek en de kermis cupcakewedstrijd op zondag met muziek van Jack van Raamsdonk en de barettenoptocht op maandag en de muzikale klanken van muziekduo Pop & Soda tijdens het matinee op maandag met als afsluiting van de Marense kermis de ballonnenact en -wedstrijd voor de schooljeugd."