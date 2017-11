Kerstbomen van kleine verkopers zijn niet groen, maar zwart

Waar particuliere kerstboomverkopers hun waar uit de vaderlandse bodem trekken, halen de grote spelers in deze markt hun bomen doorgaans rechtstreeks uit met name Denemarken. ,,Daar heb je het beste klimaat en dus een mooiere groei dan bijvoorbeeld in de Ardennen waar veel kerstbomen vroeger vandaan kwamen", zegt Henk Sigmans, bedrijfsleider van Intratuin in Veghel. Bij hem kwamen de bomen half november al binnen. Voornamelijk Nordmann. Zes pallets met op ieder zo'n honderdvijftig bomen.



,,De ouderwetse groene kerstbomen van het ras picea abies zie je nauwelijks meer. Vanwege de naalduitval. De Nordmann en de blauwspar kun je gemakkelijk tot na de kerst goed houden. Belangrijk is wel dat je ze goed laat wennen. Dus langzaam binnenzetten. Eerst een tijdje in de garage. Zeker als het buiten vriest. Dan is een plotse overgang naar twintig graden te groot." De piek in de verkoop zit volgens hem in de week na Sinterklaas. ,,De verkoop van kunstbomen is eind oktober al begonnen. Die stijgt met het jaar."