Kindervakantieweek schakelt tandje terug door welkome warmte

Wethouder Oss maakt tripje naar Denemarken voor contacten en inspiratie

16:07 OSS - Joop van Orsouw was nog nooit in Denemarken, maar daar komt begin september verandering in. De Osse wethouder reist met collega's van zes andere Brabantse gemeenten af naar het Scandinavische land. De driedaagse excursie staat in het teken van detailhandel en andere ontwikkelingen in binnensteden.