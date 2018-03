Klanten bedreigen taxichauffeur tijdens ritje met vuurwapen en stelen zijn auto in Haren

Partijen Oss vergeten strijd en tekenen re­gen­boog­ak­koord

9 maart OSS - In de huidige verkiezingstijd wijzen politici vaak op onderlinge verschillen, maar in Oss waren alle negen deelnemende partijen het deze week over één ding eens: we moeten onze handtekening zetten onder het Regenboog Stembusakkoord. Dat gebeurde donderdag voor de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad die vol zat met pittige verkiezingspraat.