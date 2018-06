Klasseboeren Oss willen vaker kids in de stal

De Klasseboeren rondom Oss willen wat vaker aan de bak. Deze agrariërs ontvangen graag schoolklassen en zijn daar ook voor uitgerust. Maar in de praktijk komt het daar nog te weinig van. ,,Ik heb dit schooljaar veertien klassen op bezoek gehad maar collega's elders in het land halen met gemak twintig of meer. Dat zou ik ook wel willen'', zegt Marja van de Vorle, paddenstoelenkweker te Berghem.

Lees ook Klasseboeren winnen publieksprijs ZLTO Lees meer

Scholen moeten het aanbod van De Klassenboeren afwegen tegen alternatieven. Juf Hanneke Vernooij vertelt dat als haar leerlingen van 't Schrijverke nog even aan het ravotten zijn in de ruime boerderijtuin: ,,Deze opzet is hartstikke mooi. Ik zou best eens terug willen komen. Maar we gaan bijvoorbeeld ook naar het bezoekerscentrum in Slabroek. We kunnen niet alles, we moeten keuzes maken.''

Verbeteren

Volledig scherm Op het menu: een exotische aspergesalade met sojabonen (links, onder), witte asperges à la flamande én een glas verse melk. © Maarten van den Hurk / BD De Osse Klassenboeren grijpen het Brabantse voedseljaar 'We Are Food' aan om hun opzet te verbeteren. Ze gaan de discussie aan met onderwijzers over hoe de samenwerking beter kan. Maatwerk is mogelijk en ook leuk, vindt melkveehoudster Wilma Zonneberg: ,,Met kleine kinderen doe ik een belevingsles, met kalfjes aaien en zo. Maar als hier een groep acht komt, ga ik met de leerlingen in gesprek over wat ze eten en of dat gezond is.''

De lunchmaaltijd woensdag was zeker gezond. Een maaltijd zit overigens niet standaard in een les bij De Klassenboeren. Maar wel in de door de gemeente Oss gesteunde formule 'Restaurant Oss'. Dan is er extra aandacht voor voedsel uit de eigen regio.

Naresh Ramdjas, ooit finalist van het tv-programma Masterchef, liet de kinderen in Herpen twee aspergegerechten maken. Gewone Vlaamse of Brabantse asperges, met een botersausje en ham en ei. En een salade met groene asperges en onder andere gamba's en sojabonen. Er zat een educatieve gedachte achter. Ramdjas: ,,Het ene recept is met producten die van veraf komen, het anderen met producten van dichtbij.''

Het meest 'van dichtbij' was wel de melk van de koeien van boer Zonnenberg. Zo hoort het, vindt Marja van de Vorle: ,,Als je wilty leren waar je voedsel vandaan komt, dan moet je bij de bron zijn. En dat is de boer.''