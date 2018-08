Knorrepottenrijk kijkt uit naar bouwloods voor carnavalsclubs

HAREN - Het belooft volgend jaar maart een mooie carnavalsoptocht te worden in Haren. Praalwagenbouwers kunnen waarschijnlijk vanaf de herfstvakantie terecht in een nieuwe bouwschuur aan de Garststraat in Haren. De loods biedt plek aan meerdere carnavalsclubs en moet een impuls geven aan de jaarlijkse optocht in het Knorrepottenrijk.

,,We hopen dat-ie voor de herfstvakantie staat", zegt Roel van de Camp. Het VDG-raadslid uit Haren is één van de kartrekkers achter de komst van de bouwloods. Er is al budget voor. In 2015 stelde de Osse politiek 15.000 euro beschikbaar en vorig jaar voetbalden carnavalsvierders uit Haren ongeveer 1000 euro bij elkaar tijdens een benefietwedstrijd bij café D'n Dort.

De loods zou er eind 2015 staan, maar de bouw kwam om allerlei redenen niet van de grond. Van uitstel komt echter geen afstel in het Knorrepottenrijk, weet Van de Camp. De opdracht voor de loods ligt bij een constructiebedrijf in Megen en de bouw kan daarna vrij snel gaan. Of dat voor het beschikbare budget kan, is nog even de vraag. ,,Het is niet alleen de loods. We moeten straks ook materiaal enzo hebben."

Er heeft zich al een aantal clubs gemeld voor een plek in de nieuwe bouwloods, maar de ruimtes zijn volgens Van de Camp nog niet officieel vergeven. Dat moet de komende weken of maanden gaan gebeuren. ,,We hebben er liefst meerdere groepen in en richten ons voornamelijk op de jeugd. Uit Haren, maar ook uit Macharen en Megen als daar behoefte aan is."