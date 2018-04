Knullig beeld: lantaarnpaal staat midden in splinternieuw parkeervak Oss

'First lady of jazz' Denise Jannah treedt op in Macharense parochiekerk

15:51 MACHAREN - Zet een begenadigd 'master of music' naast een gevestigde 'first lady of jazz' en een succesvol concert is gewaarborgd. Met dat idee brengen de Macharense parochiebestuurders volgende week zondag 22 april hun voormalige dorpsgenoot Colijn Buis samen met Utrechtse Denise Jannah. In de kerk van Sint Petrus' Banden begint het duo-optreden om 15.00 uur.