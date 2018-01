KNVB laat DESO leven na vechtpartij, vertrokken voetballers krijgen geen dispensatie

Column: Avondje Vorst(ival), dagje 'klûnen'

18:00 Do 25 jan: Die kou moeten we er maar even bij bedenken, want dat vriespunt gaan we komend weekeinde niet halen. En dat is ook helemaal niet zo erg wanneer je in een tent staat te springen en even buiten naar de wc moet of wanneer je in je carnavalspak van kroeg naar kroeg hopt.