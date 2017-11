KNVB stelt DESO ultimatum: veiligheid garanderen of stoppen

De KNVB heeft afgelopen dagen contact gehad met betrokkenen van DESO. ,,Onderwerp van gesprek was de zorgelijke interne situatie van DESO en welk perspectief de verschillende partijen zagen voor de toekomst en de benodigde acties daarbij", stelt een woordvoerder. ,,Met name de interne gespannen verhoudingen en het ontbreken van een voltallig bestuur die de dagelijkse leiding van de vereniging op zich neemt, baart het bestuur amateurvoetbal zorgen. De KNVB heeft op dit moment geen vertrouwen in DESO dat wedstrijden ordentelijk en veilig gespeeld kunnen worden."

DESO verkeert al bijna een maand in crisis na een vechtpartij in de kantine. Spelers van het vijfde gingen clubgenoten van het eerste en het bestuur te lijf. Het bestuur stapte op, het eerste elftal en het vrouwenteam werden uit de competitie gehaald. Alleen DESO 5 is over en dat team wil door met de vereniging. ,,We hebben de KNVB al onze antwoorden gestuurd en we wachten op een reactie", zegt Antoine Draad, leider van DESO 5.