‘Kroegentocht’ voor bridgers in Oss: ‘De vochtige oksels zijn wel te verklaren’

Behoud Lithse Polder zegt vertrouwen in project­groep Duurzame Polder op

LITH/OSS - Na de zoveelste keer dat iets is beloofd en niet nagekomen, heeft actiegroep Behoud Lithse Polder het vertrouwen opgezegd in de projectgroep Duurzame Polder die tussen Oss en Den Bosch een windpark ontwikkelt. In een brief spreekt voorzitter Hanneke van den Berg over een ‘desillusie’ en het ‘nog altijd niet juist, eerlijk en volledig informeren van ons en bewoners’.