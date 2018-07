Kussensloop vol wiet in Oss: man (50) uit Nijmegen aangehouden

JUBILEUM Zelfs brand gooide geen roet in het eten tijdens huwelijk Toon en Gera Bok

14:47 OSS/MAREN-KESSEL ,,We woonden maar een paar muren van elkaar", vertelt Toon Bok. Even pauzeert hij, om vervolgens met een schalkse blik toe te voegen, ,,en ze zat alle dagen achter mij aan." Het kan op een hartelijk gelach rekenen van Gera Bok-Steenbruggen ("Nee! Zo was het niet!"), maar liefst zestig jaar al zijn echtgenote. Toon mag dan eerder dit jaar dan vanwege ouderdomskwalen naar verzorgingstehuis De Wellen in Oss verhuist zijn, zijn gevoel voor humor is intact gebleven.