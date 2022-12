Kuworge keert zonder score terug van WK gewichtheffen

De 21-jarige Nijmegenaar, die vorig seizoen zesde werd op de Olympische Spelen in Tokio, kreeg daardoor geen klassering. Opvallend veel gewichtheffers kwamen op het WK niet tot een geldige score. Velen wezen op de zware omstandigheden in Bogotá, die stad ligt op een hoogte van ruim 2500 meter.

In de aanloop naar het WK had Kuworge nog een kort geding van de Nederlandse Gewichthefbond gewonnen. De bond had in eerste instantie de inschrijving van de Nijmegenaar ingetrokken, omdat hij niet met een bondstrainer wil werken, maar per se met een eigen coach. De rechter bepaalde dat Kuworge naar het WK mocht.