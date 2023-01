Lange file door gaten in de A2 bij Beesd, drukte rond Arnhem en Nijmegen

Kanke­ratlas laat grote regionale verschil­len zien, het is speculeren naar de oorzaak

Meer zaadbalkanker in de omgeving van Lunteren dan elders, meer huidkanker in Malden, Heumen, Berg en Dal, de Ooijpolder en de gemeente Mook en Middelaar. En bovenal: meer longkanker in bepaalde stadsdelen van Nijmegen en vooral Arnhem.

