Legendarische hardloper Willy van Zeeland (96) overleden: zijn sportdieet bestond uit boerenmoes, zult en balkenbrij

Sloopwijk Slapeloze nachten voor Mario en Nancy: ‘Naar een apparte­ment? Daar wil ik nog niet voor niks zitten’

OSS - Tienduizenden euro’s hebben ze door de jaren heen geïnvesteerd in hun huis. Dat BrabantWonen alles in de puinbreker wil kieperen kwam dan ook als een schok voor Mario van der Doelen en Nancy van den Heuvel. ,,We dachten hier samen oud te worden.”