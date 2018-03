Lekker: Reizend Foodstock komt naar Oss

Do 22 mrt: Hiervan krijg je zin in de zomer: Foodstock komt naar Oss! En wel op 8, 9 en 10 juni.

Duurt nog even, maar wel iets om alvast likkebaardend naar uit te kijken. Al ben ik er nog nooit geweest, hoor. Het festival met foodtrucks bestaat sinds 2015, toen enkel in Valkenswaard en Eindhoven. Nu doet het eetfestival twaalf locaties aan. Waaronder het Jan Cunenpark in Oss dus.

Nu is het voedsel op zo’n festivalletje vaak wel zwaar overprijsd, sta je lang in de rij en is het soms uiteindelijk leuker voor een foto dan dat het smaakt, maar hé, een foodfestival! De hele dag eten, proeven en ruiken dus! En hopelijk opknabbelen terwijl er een aangenaam zonnetje schijnt en een bandje speelt.

Foodfestival Oss

Hadden we niet al zo’n eet-maar-raak-festival? Ja, dat klopt. Het Foodfestival in het Sint Barbarapark naast de Groene Engel. Omdat ‘kwaliteit boven kwantiteit werd verkozen’ sloeg het festival van Anneke Peters (voorheen Kookstijl aan de Burgwal) en Jennefer Timisela (voorheen Rocaccino in de Houtstraat) een jaartje over. Dit jaar zijn ze weer terug en staat het festival gepland van 23 tot en met 26 augustus. Nog zo’n festival waar we dit jaar Bourgondisch van kunnen genieten: Bourgondival Van Streek, voor de tweede keer op het terrein van Boer Spierings. Dit jaar op 2 juni.