Licht bewolkt weer in Oss vanmiddag

Vrijdag kan je in het Osse gemeente­huis de hele dag hulp krijgen bij het aanvragen van een DigiD

OSS - Wie het nog niet gelukt is een DigiD aan te vragen -en dat zijn best veel mensen- kan daar vrijdag in het Osse gemeentehuis hulp bij krijgen. En je kan er die dag onder begeleiding mee oefenen. Want misschien is het ooit wel gelukt er een aan te vragen, maar wat was het wachtwoord ook alweer?