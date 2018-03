Lijsttrekkers Oss botsen over wegen en zorg in debat dat verder vrij vriendelijk is

OSS - Het viel vrijdagavond tijdens een verkiezingsdebat in eetcafé De Nieuwe Wereld weer op hoe goed politici in Oss eigenlijk door één deur kunnen. Alleen na stellingen over wegen en zorg werd het eventjes fel tussen links en rechts. Om het debat vervolgens bulderlachend af te sluiten.

De opstelling aan de tafel middenin het eetcafé gaf al voor het debat iets weg over de verhoudingen. Lijsttrekkers van huidige oppositiepartijen SP, Beter Oss, PvdA, D66 en GroenLinks zaten gebroederlijk naast elkaar op een kruk. Aan de andere kant van de tafel bleven de vertegenwoordigers van coalitiepartijen VDG, CDA en VVD staan.

Nieuwkomer Daniël Jansen stond letterlijk tussen de twee groepen in en deed daarmee het streven van zijn partij Verantwoordelijk voor Zelf en Samen (VZS) eer aan. De organisatie van het debat was in handen van Weekblad Regio Oss en de huisvestende horecazaak, waar een kleine 100 belangstellenden de discussie volgden.

Vuur

De eerste stellingen maakten amper discussie los. Zoals bekend is op de SP na iedereen voor de verhuizing van de bieb naar de nieuwbouw op de plek van de oude V&D. Geen van de negen kandidaten vond Oss te onaantrekkelijk om grote bedrijven aan te trekken. Pas toen het over wegen ging, brandde het vuur.

Dat was het best te zien in de confrontatie tussen Ehssane Gounou (PvdA) en VVD'er Gé Wagemakers. Die laatste wachtte niet eens af tot hij een microfoon kreeg om te verkondigen dat hij niet snapt dat de PvdA geen noordelijke randweg wil om Oss goed bereikbaar te houden. ,,Wil je al dat verkeer dan door de wijken sturen?", vroeg hij fel.

D66 wreef VDG-lijsttrekker Frank den Brok aan dat het te lang duurt met nieuwe wijkgebouwen in Oss. Wagemakers waarschuwde zijn collega-wethouder Den Brok dat hij de verhouding tussen de stad Oss en de omliggende dorpen en stadjes in acht moet houden.

De VDG-voorman pareerde het verwijt door te wijzen op alle investeringen die zijn of worden gedaan in de stad, met de ontwikkelingen in het stadscentrum als voorbeeld van 12 miljoen euro. Joop van Orsouw van Beter Oss sprak alvast de verwachting uit dat het bij de verkiezingen over 4 jaar zal gaan over flinke investeringen in theater De Lievekamp.

'Schandelijk'

Na een stelling over het geld dat Oss in zorg moet steken, lieten Dolf Warris van GroenLinks en vooral Marie-Therese Janssen (SP) zich gelden. Die eerste werkt bij jeugdzorg en vindt het niet te verkopen dat niet iedereen hulp krijgt omdat het geld op is bij de gemeente. ,,Schandelijk."

SP-voorvrouw Janssen constateerde dat nog veel te veel mensen niet de (financiële) steun krijgen die ze verdienen. ,,Ik hoor nu ook weer mensen praten over maatwerk. Dat is al jaren het magische woord, maar het wordt niet waargemaakt."

VVD-wethouder Wagemakers reageerde als door een wesp gestoken en verdedigde het collegebeleid van de afgelopen jaren. Dat laatste deed Den Brok ook, maar hij vond dat de mensen tegenover hem wel degelijk een punt hadden. ,,Op gebied van jeugdzorg en beschermd wonen dreigen problemen."

VZS-leider Jansen gooide het over de hem inmiddels vertrouwde boeg en stelde vast dat iedereen aan tafel streeft naar goede zorg. ,,Laten we daar dan sámen voor gaan." Ook Gerrit Hagoort, nummer vier op de lijst van het CDA, zocht geregeld zijn eigen genuanceerde middenweg in de opmerkingen die over tafel vlogen.

Lachsalvo's

Debatleidster Renske van Grinsven bewaarde de lekkerste vraag tot het laatst. Elke lijsttrekker mocht aangeven waar hij of zij 's nachts voor wakker te maken was. Bij Van Orsouw was dat een potje Risk. Den Brok viel te wekken voor Pinkpop, voor het eten van een rauwe SP-tomaat en Voor De Gemeenschap, zoals zijn partij heet. De moeder van Warris mag haar zoon altijd bellen, zelfs 's nachts.